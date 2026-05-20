北海道新幹線の札幌延伸工事の入札をめぐり、談合疑惑が浮上した。公正取引委員会が１９日、工事に関わった建設会社９社などに立ち入り検査に入ったことを受け、沿線の自治体や関係者からは、開業時期のさらなる遅れなどの影響を懸念する声が相次いだ。公取委は軌道工事の入札で談合した疑いがあるとして、独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で関係先に立ち入り検査を行った。道内では、ＪＲ北海道グループで線路の工事や保