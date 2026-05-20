松山競輪場のF1ナイター「ウィンチケット杯」が開幕する。地元の元気印、日野友葵（31＝愛媛）が笑顔いっぱいに奮闘を誓った。「最近は脚がついてきて併走もできるようになってきました。自分の中では思った以上に悪くないです。デカい穴を空けられるよう頑張ります」ポーズもばっちりと決まった。