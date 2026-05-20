ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１９日、自身のインスタグラムに新規投稿。「かっこかわいい」私服姿を披露しファンの反響を呼んだ。「オーダーメイドデニム最高です」とつづり、セットアップを着用した村瀬。黒のシャツに濃い系のデニムがぴったりと合っており、サングラスもアクセントになっている。五輪後はパー