サカナクションが2012年にCDリリースしたシングル「夜の踊り子」（2012年8月29日CD発売／2016年10月19日ストリーミング配信開始）が、ついに26/5/25付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年5月11日〜17日）で1位に上り詰めた。サカナクションが同ランキングで1位を獲得するのは自身初。しかも、14年前の曲が海外発のミーム動画を起点にバイラルが拡散する異例のヒットとなっている。週間再生数は前週比1.5倍の