アイドルグループ「Task have Fun」の里仲菜月が、19日発売の「週刊SPA!」5月26日号に初登場する。グラビア企画「美女地図〜私が主人公〜」に出演し、アトリエを舞台にキュートな表情と抜群のスタイルを披露する。【別カット】カラフルに…“芸術的なボディ”を披露した里仲菜月今回登場する里仲は、“グラビア界のミューズ”の呼び名にふさわしい存在感で誌面を彩る。アトリエという芸術的な空間の中、透明感あふれる表情と洗