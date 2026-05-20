今回は、妻が夫の浮気に気づいた理由についてのエピソードを紹介します。毎日忙しい夫…「夫との仲は良い方だと思いますが、夫は仕事が忙しく、すれ違いが続いていました。長男を出産後、夫はさらに忙しくなり、帰ってくるのは毎日夜遅くでした。夫と一緒に育児したいという思いはありましたが、夫も夫で頑張ってくれているのだと思うようにしたんです。そんなある日、買い物に行くために車に乗りましたが、車に女性用のピアスが落