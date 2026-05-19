「エシロール ルックスオティカ（EssilorLuxottica）」が、メタ（Meta）と共同開発している「レイバン（Ray-Ban）」と「オークリー（OAKLEY）」のAI機能搭載のスマートグラスの国内販売を5月21日に開始する。同日から、レイバンおよびオークリーの直営店と公式オンラインストア、全国の正規取扱店、メタの公式サイトで取り扱い、6月4日からメタの認定小売店でのオンライン販売を行う。 メタは2021年にエシロール ルックスオテ