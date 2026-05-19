アーバンアスレチックをテーマとしたファッションブランド「モードコミューター（MODE COMMUTER）」が、阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81でポップアップを開催する。期間は5月20日から26日まで。【画像をもっと見る】モードコミューターは2020年に中国で始動。LVMHグループからの出資も受けている新鋭ブランドで、ミニマルで都会的なシルエットに、スポーツウェア由来の防水・撥水加工やストレッチ性、軽量性などの機能