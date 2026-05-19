「クリスチャン ルブタン（Christian Louboutin）」が、レタスの葉をフリルに見立てた新作シューズを発表した。価格は26万4000円。【画像をもっと見る】“レタスシューズ”は、クリスチャン ルブタンを象徴するレッドソールとブラックアッパーのサンダルがベース。樹脂素材で柔らかくハリのあるレタスの質感を表現したフリルをあしらい、遊び心あふれるデザインに仕上げた。右のアッパーには、ビジューが輝くカタツムリのモチ