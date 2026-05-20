特別目立つわけではないのに、なぜか男性から自然と連絡が来たり、気にかけられたりする女性っていませんか？そういう女性は、男性との“距離感の作り方”に共通点があるものです。“全部を見せすぎて”いない最初から自分のことを全部話していませんか？話しやすさは大切ですが、最初に全部見えると“もっと知りたい”が残りにくくなります。気になる女性は、自分の話を少しずつ出しているもの。この余白が、「また話したい」につ