最近、自分の写真を見た時に上半身が重たく見える気がすることありませんか？40代以降は、肩まわりや背中が固まりやすくなり、姿勢の丸まりや背中の厚み感が目立ちやすくなることがあります。特に最近は、長時間のスマホやPC作業で、背中が動きにくくなっている人も少なくありません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【スワンツイスト】。背骨をしなやかに動かしながら、背中〜脇腹まわりをやさしく刺激し、