ダイエットに取り組む際、色々とルールを決めてしまいがち。でも、自分で決めたルールがストレスになってダイエットに挫折という結果を招いてしまった経験はありませんか？そこで参考にしたいのが、３ヶ月で10kg減量成功したレナさん（24歳・女性・事務職）の【簡単ダイエットルール】です。🌼１日最低30分は歩く。10kg減量×太もも３cm減を達成した【下半身ダイエット】のコツ３ヶ月で10kg減量成功に導いた簡単ダイエッ