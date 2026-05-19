男性とのやり取りの中で「そんなことでヤキモチ焼くの？」と思うような場面ってありませんか？実はそれ、彼なりの“本気サイン”かも。男性は本命女性に対してだけ、「他の男に取られたくない」と独占欲を見せることがあります。そこで今回は、男性が無意識の内に“独占欲”を見せる瞬間を紹介します。他の男性の話題に反応が過剰あなたが他の男性の話をした途端、途端に男性が「その人、誰？」「なんで仲いいの？」と表情が曇った