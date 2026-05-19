「彼からもっと愛されたい」と思ったとき、つい彼に変わってほしいと望んでしまいがち。でも、男性から尽くされる女性は接し方を少し工夫しているものです。そこで今回は、男性に自然と尽くされる女性が「やっていること」を紹介します。心地よく甘えられる“素直さ”を持つ尽くされ上手な女性は、自分の弱さやお願いを自然に見せることができます。「これお願いしてもいい？」と軽やかに頼むことで、男性に「応えたい」という気持