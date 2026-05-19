交際するとなぜか窮屈さを感じさせる男性っていませんか？そこで今回は、「窮屈な恋愛」になる可能性が高い男性の特徴を紹介します。｜詮索や束縛が激しい「他の男性と一切関わらせたくないから」という一方的な思いで、あなたの行動を詮索や束縛してくる男性は要注意と言えます。普通は愛する女性の自由を奪うことを考えないものなので、これは愛情行動ではなく、執着心が強すぎるがゆえの行動。また、そういう男性に限って、なか