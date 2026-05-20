歌手の相川七瀬（51）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ロックバンド「SOPHIA」の松岡充（54）との2ショットを公開した。松岡との対談が掲載された雑誌を紹介。「SOPHIAとは、95年デビューの同期同士。当時の思い出たっぷり話してます。関西人同士のノリ再び」とつづった。この投稿に「これは楽しみ」「素敵な2ショットです」「推し同士のコラボ」「お2人とも大好きです」などの声が寄せられた。