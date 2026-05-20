将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦挑戦者決定リーグ白組プレーオフ決勝が5月19日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が古賀悠聖六段（25）に105手で勝利した。この結果、伊藤二冠は白組優勝者として5月28日に紅組優勝の羽生善治九段（55）と挑戦者決定戦を戦う。【映像】伊藤二冠が挑戦者決定戦進出を決めた瞬間藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う“王位リ