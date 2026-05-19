「ちゃんと考えてるよ」「今すぐは無理だけど、いつかは…」そんな男性の言葉を信じて、不倫関係が続いているケースは少なくありません。はっきり否定しない形で、男性は関係を終わらせないための“期待を残す言動”をやりがちです。未来の話はするのに、具体的には進まない「一緒になれたらいいよね」という話は出るのに、時期や行動は曖昧なまま。本当に状況を変えようとしている場合は、小さくても現実が動き始めるものです。実