佐々木麟太郎内野手（21）が所属するスタンフォード大は19日（日本時間20日）、ノースカロライナ州シャーロットで開幕したアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）トーナメントの1回戦でカリフォルニア大バークリー校と対戦し、11−4で大勝した。「1番・DH」で出場した佐々木は第3打席に左前打を放ち、3打数1安打1四球。バックネット裏では昨秋ドラフトで佐々木を1位指名したソフトバンクの城島健司チーフ・ベース