中国・北京で2日間にわたって行われた米中首脳会談。トランプ大統領は大きな成果を強調し、習近平国家主席も今後の米中関係に期待を示した。世界が注目した会談でアメリカは何を狙い、中国はどう思惑を巡らせたのか。【映像】トランプ氏が訪中で見せた“驚きの行動”（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、国際政治学者の三牧聖子氏、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏の解説とともに深掘りした。■想定以