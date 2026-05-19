「しっかり寝たはずなのに、なんだか顔だけ疲れて見える」と感じる朝が増えていませんか？40代以降になると、以前より“疲れが顔に残りやすい”と感じる人は少なくありません。特に最近は、スマホやPC時間の増加、睡眠の質低下、乾燥などが重なり、“なんとなく疲れて見える状態”が続きやすくなっています。だからこそ今の大人美容は、“隠す”より、“疲れて見えにくい状態を整える”方向へ変わりつつあるのです。“寝れば戻る”