サッカー日本代表“SAMURAI BLUE”に密着したスポーツドキュメンタリー映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026 TM『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。』の劇中ナレーションを、俳優の永山瑛太が担当することが発表された。作品は、「FIFAワールドカップ（W杯）2026」開幕直前となる6月5日より、全国230館以上で公開される。【動画】サッカー日本代表映画『ONE CREATURE』本予告今回のW杯への出場権