イングランド・プレミアリーグでアーセナルが03〜04年シーズン以来、22季ぶりの優勝を決めた。アーセナルは18日（日本時間19日）にバーンリーを1―0で破り、勝ち点を82としていた。一方、2位マンチェスター・シティーが19日（同20日）、ボーンマスと１―１で引き分けて勝ち点を78までしか伸ばせず、1節を残してアーセナルの優勝が決定した。アーセナルはイングランドリーグ通算14度目の優勝で、20度のマンチェスター・ユナイテ