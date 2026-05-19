「お腹が空くまで食べないほうが痩せそう」そんなイメージありませんか？確かに、食事量を減らすことで短期的に体重が落ちるケースはあります。ただ一方で、“空腹を我慢しすぎない人”の方が、結果として体型をキープしやすい傾向も。特に40代以降は、“食欲を安定させる”方向へ整えていくことが、無理なく続けるポイントになっていきます。空腹を我慢しすぎると“反動”が出やすい空腹時間を長く取ると、「食べる量を抑えられて