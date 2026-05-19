「その場では会話が盛り上がったのに、その後につながらない」そんな経験はありませんか？一方で、特別に話がうまいわけではないのに、“また会いたい”と思われる人もいるはず。その差は、会話の面白さより、“一緒にいた後の空気感”にあります。「また会いたい」と思われる人は、“楽しかった”だけで終わらせません。“相手に話をさせる姿勢”があるまた会いたいと思われる人は、自分ばかり話しません。例えば、相手が話した内