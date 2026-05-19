髪をきれいに整えているのに、どこか今っぽく見えないと感じていませんか？実はその原因、“毛先の作り込み”にあることも。2026年春夏はきれいに巻き込むより、“少し動く毛先”がトレンド。大人世代も、整えすぎない空気感を取り入れるだけで、軽やかな印象に変わります。「内巻き固定」が重たく見えることも毛先をしっかり内巻きに整えると、まとまり感は出ます。ただ、その一方で“きちんとしすぎた印象”になってしまうことも