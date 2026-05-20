自身のXで告知女子ゴルフの河本結（RICOH）が19日、自身のXを更新。「先週のベストドレッサー賞でいただいた賞金で応援してくださっているみなさんにちょっとしたプレゼントを作成中です」と報告すると、ファンの絶賛が止まらなかった。河本は10日まで行われたワールドレディスサロンパス杯で、見事にメジャー初優勝を飾った。先週のSky RKBレディスクラシックは11位タイだったものの、ギャラリー投票による「ベストドレッサ