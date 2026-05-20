映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026 TM「ONE CREATURE」無数の個性、ひとつの生きもの。』の劇中ナレーションを永⼭瑛太が務めることが発表された。【動画】サッカー⽇本代表（SAMURAI BLUE）映画『ONE CREATURE』本予告本作は、サッカー日本代表の、AFCアジアカップ2023やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブラジルからの歴史的勝利など、前回のカタール大会（