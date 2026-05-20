プロレスリング・ノアは２０日までに６・２５後楽園ホール大会でＧＨＣナショナル王者の丸藤正道が近藤修司と２度目の防衛戦を行うことを発表した。同大会はＧＨＣヘビー級王者シェイン・ヘイストの、遠藤哲哉との２度目の防衛戦も行われ、豪華２大タイトルマッチとなる。