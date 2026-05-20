読売テレビの澤口実歩アナウンサーが産休に入ることを報告した。２０日までに更新したインスタグラムで「産休に入ります」と報告。続けて「心身ともにパワーアップして復職することを目標に一日一日を大切に過ごしていきます。」と意気込んだ。さらに「今日は産休前、最後の出勤日でした街の新緑の景色も相まってより空気が新鮮に感じられた朝時代に取り残されないように．．できるかぎり、アンテナを張って学び続けたい所