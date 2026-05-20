帝京の渡辺莉太「自分のプレーを出せないと、望んでいる世界へは行けない」4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプリンスリーグ関東1部・第7節の帝京高校vs浦和レッズユースの試合から。現在、思うように勝ち点を積み上げることができない帝京は、この試合も0-1での敗戦を喫した。だが、サイドハーフからインサイドハーフ、FWま