田中義峯「昨年の僕は、周りを巻き込む守備が足りなかった」4月4日に開幕した高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で活躍を見せた選手を紹介していきたい。今回はプリンスリーグ関東1部・第7節の帝京高校vs浦和レッズユースの試合から。帝京のリズムカルなボール回しに対し、常に目を光らせて周りを動かし、自らも1対1の守備や身体を張ったディフェンスを駆使して1-0の勝利に貢献したCB田中義峯