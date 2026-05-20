アフリカのコンゴ民主共和国とウガンダで発生したエボラ出血熱が急速に拡大し、国際社会に緊張が広がっている。世界保健機関（WHO）は、今回の流行拡大のスピードについて「深く懸念している」と警告した。19日（現地時間）、ロイター通信やAFP通信などによると、コンゴ民主共和国保健省は、これまでにエボラ疑い患者は513人、死者は131人に達したと明らかにした。これは、15日にアフリカ疾病予防管理センター（アフリカCDC）が発