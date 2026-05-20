日本の「おもてなし」外交に応える韓国の「ソンビ精神」外交。李在明（イ・ジェミョン）大統領の故郷である慶尚北道安東（キョンサンブクド・アンドン）で19日に開かれた韓日首脳会談を貫く修飾語は、ソンビ（韓国の文人）精神が光る、真心の込もった歓待だった。1月に高市早苗首相の故郷である奈良県で開かれた首脳会談当時、日本側が「おもてなし外交」を披露したとすれば、今回は韓国側が「君子は友を迎えるにあたり誠意を尽く