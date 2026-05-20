＜天気＞20日（水）は西から雨になるでしょう。九州と四国は雨、中国地方と近畿はお昼ごろから雨になりそうです。東海は夕方から雨になるでしょう。関東と北陸は日中は晴れますが、夜は雨になりそうです。帰りが夜になる方は傘をご用意ください。東北は晴れるでしょう。北海道は午前中は所々で雨が降りますが、午後は晴れ間がでそうです。沖縄は晴れるでしょう。＜日中の気温＞雲が広がるため、19日（火）より低いところが多いでし