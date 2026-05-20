キックボクシングでＫ−１元３階級制覇王者の武尊が１８日、自身のインスタグラムを更新。現役時と変わらない肉体美を披露した。「朝の筋トレ終わって筋肉チェックしてたら犬達が集まってきた笑」と投稿した。引き締まった筋肉が美しい上半身に、２匹の愛犬が群がっているように見える、自宅の豪邸での１枚を公開した。「引退してから燃え尽き症候群ぽくなってたけど、身体動かせれるようになってどんどん元気になってきた。