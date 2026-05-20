ホテルインディゴ東京渋谷は、「Pink Flamingo Beer Garden」を5月1日から10月31日まで開催する。プランはフードプラッター付きのフリーフロープラン2種。ドリンクはメゾンポメリー＆アソシエによる「Pink Flamingo」や「Louis Pommery」のほか、ビール、フローズンマルガリータ、ハイボール、ソフトドリンクなどをそろえた。フードは、ナポリ出身のシェフが手掛けるピザマルゲリータ、ローストガーリックと柚子胡椒を効かせたダビ