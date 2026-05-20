今、心地よい睡眠を得られていないのでは？と悩む人が増えている。そこで、そもそも質のよい睡眠とは何か？どうすれば快眠につながるのか？などについて日々研究を重ねる方たちにアドバイスを伺った。今回は、管理栄養士であり、睡眠改善インストラクターでもある篠原絵里佳先生に食事の重要性について教えていただいた。篠原さん、教えてください。どんな夕食が快眠につながりますか？「アルコールは寝る3時間前までにしましょう