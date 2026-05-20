5月12日、「令和8年 全国赤十字大会」が開催され、雅子さまや、紀子さまなどの妃殿下たちが明治神宮に集われた。【写真】93年6月、陛下が雅子さまと結婚された際の祝賀パレード。沿道には19万人の国民が集まり、テレビの最高視聴率は79・2％を記録した皇室典範改正の議論は愛子さまの将来に直結する「本大会は名誉総裁の雅子さまが、医療で大きな実績を残した方へ記章を授与されました。雅子さまは終始、笑顔を絶やすことなく、