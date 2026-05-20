パリ五輪のブレイキン男子で技を繰り出す大能寛飛＝2024年8月（共同）【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は19日、ダカールで行われる夏季ユース五輪（10月31日〜11月13日）で活動する模範選手「アスリートロールモデル」を追加発表し、ブレイキンで2024年パリ五輪に出場した大能寛飛（ダンサー名・HIRO10）が選ばれた。模範選手は現地で選手らと交流して助言などを行う。