俳優の鈴木亮平が１８日、自身のインスタグラムを更新。公開された近影が反響を呼んだ。「今日はＴＢＳ『世界遺産』ナレーション中」と投稿。赤鉛筆を片手に、ヘッドホンを着けたレコーディングスタジオでの１枚を公開した。この投稿にはファンから「前髪の感じがメロです」「世界遺産級イケメン」などの反応のほか、頰の影がくっきりとした姿に「役の為でしょうか？」「シュッとした」「ちょっと痩せましたね」などの