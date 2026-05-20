「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「ストローの曲がるギザギザ部分」の正式名称、知っていますか？飲み物を飲みやすい角度にしたいとき、何気なく曲げているあの部分。ギザギザに折り目がついているおかげで自由に動かせますが、名前まで知っている方は少ないかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「蛇腹」でした！蛇腹は、山折りと谷折りが連続した、伸び縮みしたり曲がったりしやすい構造