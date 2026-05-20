生成AI分野で、日本は米中の技術に大きく後れをとっている。このまま日本のものづくりは衰退してしまうのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「生成AIで米中に完敗した日本だが、フィジカルAIでは逆転できる。日本の製造業が何十年もかけて築いてきた、世界にない“最強の強み”があるからだ」という――。（第1回／全5回）写真＝iStock.com／SweetBunFactory※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SweetBun