「孤高の宰相」を貫いてきた高市総理。しかし、ここに来て異変が見られる。苦手とする「飲み食い」政治をし始めたのだ。いったい何が―。【前編を読む】イラン危機に何も手を打てず求心力低下に焦ったか…「会食嫌い」で有名な高市総理がチルドレンたちを慰労の異変キングメーカーが傍観をやめた最近では、高市総理は後ろ盾である麻生氏にも頼っている。自民党の閣僚経験者が語る。「高市総理の最側近として知られ、今年、麻生派入