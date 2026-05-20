円安は悪影響ばかりが強調されがちだが、本当にそうなのか。エコノミストで日本成長戦略会議の有識者メンバーの会田卓司さんは「拙速な利上げは投資を冷やし、かえって長期的な円安を招く可能性がある。まずは内需拡大こそが円高への道だ」という――。（第3回）※本稿は、会田卓司『サナエノミクス 高市成長戦略』（ワック）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Y