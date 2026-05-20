人手不足を解消しようと、政府は外国人労働者の受け入れを進めている。ジャーナリストの山岡鉄秀さんは「日本人の若者が豊かになれる社会を作ることが政治の本来の使命のはずなのに、日本人が抱える深刻な課題を放置したまま、安い労働力として外国人を大量に導入しようとしている」という――。写真＝iStock.com／kumikomini※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kumikomini■日本が「静かに消えていく」現場東京の下町のあ