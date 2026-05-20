労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士の私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。近年は採用コストも上がっており、「採用した社員が思っていた人物像と違って困っている」という相談も少なくありません。採用のミスマッチはどの会社にも起こり得ますが、ミスマッチが起ってしまった場合、どのように対応すべきでしょうか。今回はこの問題について、物流会社で採用した人材をめぐるトラブ