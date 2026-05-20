BLACKPINKのジェニーが、唯一無二のビジュアルを披露した。ファッションマガジン『DAZED KOREA』KOREAは5月19日、ジェニーをモデルに起用した6月号のカバーイメージを公開した。【画像】一糸まとわぬジェニー今回の最新号は、フロントカバーとバックカバーの両方にジェニーが登場。雑誌全体を通じて一つの視覚的なストーリーを完成させているのが特徴だ。まず1枚目の表紙では、精巧なストライプパターンが際立つブラックのダブルブ