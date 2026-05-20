タブレット端末を使い、手も動かしながら図形について学ぶ児童（名前を消しています）＝2026年2月、東京都葛飾区、宮坂麻子撮影 教育分野のデジタル化では、「後れを取っている」とされてきた日本。だが、小中高校生に1人1台の端末環境を整える「GIGAスクール構想」が2019年末に始まると、コロナ禍のオンライン授業を追い風に、2021年度には全国で端末活用が本格化。今年4月には、デジタル教科書も検定や無償提供の対象