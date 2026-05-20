気になる女性との楽しいデート。ロマンティックなムードとなれば、手をつないでみたい・・・と考える男性も多いのではないでしょうか。何も言わず、スマートに手をつなぐことができれば良いのですが、実践することは難しいと感じている方もいらっしゃることでしょう。そこで今回、何も言わずに手をつなぐことは難しいと感じている方のために、「手をつなぐときのセリフ８パターン」を紹介させていただきます。【１】「失礼しまーす